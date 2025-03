Ilfattoquotidiano.it - Lite d’Orsi-Vitale su La7. ‘L’Europa non si rifonda con le armi né con appelli di intellettuali stanchi come Michele Serra’. ‘Lei infatti è arzillo'”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra la giornalsta di Repubblica Giovannae lo storico Angelosulla manifestazione “Una piazza per l’Europa”, indetta per il 15 marzo su iniziativa diSerra.critica l’assenza annunciata dai 5 Stelle e accusa Giuseppe Conte di “lucrare voti al Pd, che invece ha aderito”, rendendosi protagonista di un vivace botta e risposta con Francesco Silvestri, capogruppo del M5s alla Camera.denuncia la presenza di una “febbre bellicistica” in tutta l’Europa e inserisce la manifestazione di Repubblica in questo solco, scatenando la reazione contrariata diche lo accusa di mistificazione.“C’è per caso la parola ‘pace’ in quell’appello?”, chiede lo storico.“È una manifestazione spontanea che non c’entra nulla col piano di riarmo europeo – ribatte la giornalista –è stata organizzata prima del vertice Ue”.