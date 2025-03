Lanotiziagiornale.it - L’Italia abdica sugli asili nido: così si spegne l’occupazione femminile

Oggi arrivano le mimose stanche, l’8 marzo e le manfrine. Maintanto in Italia non decolla. Non per mancanza di competenze, non per carenza di volontà, ma per una scelta politica: il sistema dei servizi per l’infanzia è inadeguato, insufficiente e profondamente diseguale. I numeri parlano chiaro.e il nodo degliSecondo i dati più recenti analizzati da Openpolis nel nostro Paese appena il 30% dei bambini sotto i tre anni ha accesso a un posto in un asilo. Una percentuale ben al di sotto degli obiettivi fissati a livello europeo, che prevedono un minimo del 33%, con una tendenza al rialzo fino al 45%.è in ritardo e non sembra avere intenzione di accelerare. Il problema non è solo di copertura, ma di accessibilità. Glisono pochi e spesso fuori dalla portata economica delle famiglie.