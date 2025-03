Ilrestodelcarlino.it - L’ispirazione affiora in riva al torrente

L’interazione tra uomo e paesaggio diventa arte. Alla galleria Pescheria inaugura domani alle 18 la mostra ’Avvicinarsi: paesaggio inevitabile’ degli artisti Edoardo Loi e Ricardo Aleodor Venturi, a cura di Lucia Camela. La mostra nasce in modo originale dal dialogo che ha preso corpo durante una passeggiata lungo il corso delPisciatello alla ricerca del punto in cui le sue acque incontrano quelle del mare. Grazie alla guida di Giovanni Gaggia, artista e fondatore di Casa Sponge, si è intrecciata una rete di relazioni che ha avvicinato gli artisti a realtà del territorio, dando vita a collaborazioni per la realizzazione della mostra. "’Paesaggio inevitabile’- spiega Loi - esplora il confine tra la nostra identità e il mondo esterno, indagando come questo limite si trasformi attraverso il continuo interscambio tra l’individuo e il suo ambiente.