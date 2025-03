Ilnapolista.it - L’inviato del Times per Napoli-Inter s’è innamorato di “1° Agosto 1926”

Leggi su Ilnapolista.it

delpers’èdi “1°”Gregor Robertson è venuto al Maradona come inviato del, pered è rimasto folgorato. “Il momento che mi è rimasto più impresso – scrive sul giornale inglese – è stata la potente esecuzione del coro pre-partita del. Le canzoni raccontano molto di un club, no? 1°è un inno nostalgico e struggente dedicato alla squadra fondata quasi un secolo fa – il 1°– e, mentre enormi bandiere sventolavano e i fumogeni bianchi illuminavano la Curva, il ritornello “è della Gente” sembrava un meraviglioso grido di comunità, identità e solidarietà”.“Uno dei grandi piaceri di visitare per la prima volta uno stadio di calcio è scoprire i suoni, le tradizioni e i rituali che lo animano nel giorno della partita”, scrive ancora.