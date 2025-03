Quotidiano.net - L’interesse dell’Ucraina per la proposta di Giorgia Meloni sull’articolo 5 della Nato. Cosa prevede

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 marzo 2025 – Unadell’Italia che non dispiace all’Ucraina. Il governo di Kiev ha fatto sapere che guarda con interesse all’idea didi estendere l'articolo 5all'Ucraina, rilanciata ieri in occasione del Consiglio europeo informale. "Accogliamo con favore questa dichiarazione come partediscussione sulla fornitura all'Ucraina di garanzie di sicurezza a lungo termine e sulle garanzie di sicurezza e pace in generale", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Heorhii Tykhyi in un briefing a Kiev, come riporta la Reuters sul proprio sito. "Per quanto riguarda questa, siamo in contatto con i nostri colleghi italiani per chiarirne i dettagli", ha spiegato Tykhyi. Missili russi sull’Ucraina, Kiev usa per la prima volta jet francesi.