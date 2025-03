It.insideover.com - L’intellettuale guerriero: Antonio Scurati annuncia al mondo che M è lui

Leggi su It.insideover.com

Con un linguaggio quasi dannunzianoci ha fatto tornare a una retorica che sembra uscita dalla Prima Guerra mondiale. Una guerra scoppiata anche perché molti socialisti si schierarono in modo acritico con i propri Governi. È il richiamo che lo scrittore della saga di Mussolini, da poco portata sul piccolo schermo in Italia, lancia in accompagnamento ai programmi di riarmo europei. «Resta il fatto che non siamo più dei guerrieri», si lamentadalle pagine di Repubblica, mercoledì, dopo aver elencato gli indubbi vantaggi di 80 anni di pace. «Il pacifismo è stata una rivoluzione culturale, e va meditato, rispettato, ma non potrà mai diventare una piattaforma politica». E poi aggiunge: «L’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo dovrebbe essere l’occasione per ritrovare lo spirito combattivo.