Torinotoday.it - Linea Torino-Milano, circolazione interrotta per due giorni: cosa cambia per chi si sposta

Leggi su Torinotoday.it

Sonodi disagi per chi siin treno in Piemonte e in Italia: prima è improgramma uno sciopero di 24 ore poi sarà interrrotta lalungo laferroviariadove Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS, effettuerà dei lavori nella tratta tra Santhià.