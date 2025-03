Tpi.it - L’impazienza degli esclusi dal negoziato sull’Ucraina (di F. Bascone)

La frustrazione dei Paesi dell’Ue per l’one dal dialogo sulla pace in Ucraina è comprensibile. Ma questaone era inevitabile. Anzitutto perché sulla scena mondiale l’Europa nel suo insieme ha un peso politico vicino allo zero e comunque molto inferiore a quelloStati Uniti, e non è considerata da Mosca un interlocutore nella questione ucraina. In secondo luogo perché una trattativa di questo genere non può che essere bilaterale e confidenziale. E infine perché noi europei siamo riluttanti a piegarci alla logica della Realpolitik; l’insistenza di vari governi sulla prospettiva di ingresso dell’Ucraina nella Nato ne è la prova.Salvare il salvabileNelle circostanze attuali, che non sono quelle del 2022 o del 2023, dato che l’Ucraina non è più in grado di frenare a lungo l’avanzata delle forze russe, Kiev non ha altre opzioni per metter fine ai combattimenti che il tentativo negoziale di Trump.