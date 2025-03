Cesenatoday.it - Limitazioni alla trasferta di Brescia, niente da fare: il Tar respinge il ricorso dei tifosi del Cesena

Leggi su Cesenatoday.it

da, il Tar della Lombardia ha respinto ilpresentato daidel, appoggiati dallo stesso club bianconero, per ottenere l'annullamento dell'obbligo di tessera in vista di, in programma sabato. A nulla è valso l'appunto che tra le due tifoserie è in.