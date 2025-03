Quifinanza.it - Lily di Vripack, quando la natura ispira il futuro del design nautico

Nel mondo della nautica di lusso, alcune creazioni non si limitano a seguire le tendenze, ma le ridefiniscono. È il caso di, il superyacht di 101 metri nato dalla collaborazione trae Oceanco, presentato al Dubai International Boat Show 2025. Non è solo un capolavoro estetico, ma una vera e propria rivoluzione nelta dallae progettata per unire lusso e sostenibilità.Unto allaprende il nome e l’zione dal fiore di ninfea, un simbolo di armonia ed eleganza. Questa filosofia si riflette nella sua architettura fluida, che rompe con le linee rigide degli yacht tradizionali per abbracciare forme organiche eli. I ponti asimmetrici ricordano i petali sovrapposti di una ninfea, creando una struttura che sembra galleggiare sull’acqua con estrema leggerezza.