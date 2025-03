Thesocialpost.it - “Licenziata in tronco”. La nota giornalista sportiva italiana messa alla porta così: spettatori a bocca aperta

A un mese di distanza dal licenziamento in diretta TV di Manuel Parlato, da parte del direttore Michele Criscitiello, un altro volto noto di Sportitalia viene messodal canale. Questa volta è Jolanda De Rienzo a denunciare la sua rimozione con un post sui social, in cui spiega i modi spicci e privi di formalità legali o etiche con cui è stata trattata dal direttore. Secondo la, la motivazione dietro il suo licenziamento sarebbe stata la solidarietà espressa nei confronti di Parlato, cacciato pochi giorni prima, per un episodio legato al trattamento del Napoli durante un programma.De Rienzo annuncia su Instagram che la sua trasmissione, Tutti al VAR, non andrà più in onda su Sportitalia dopo la sua presa di posizione nei confronti di Parlato. “La produzione è stata cancellata improvvisamente dal direttore Michele Criscitiello dopo le mie parole di solidarietà”, scrive, aggiungendo che, già in seguito al suo gesto, Criscitiello aveva rimosso lachat di lavoro interna, senza presentare prove concrete a supporto della giustificazione degli “ascolti sotto la media” che aveva dato come motivazione ufficiale.