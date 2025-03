Quotidiano.net - Libertà Luisa Spagnoli. Eleganza sartoriale per la donna moderna

Leggi su Quotidiano.net

La moda è. Uno spazio per lacontemporanea dove il sogno incontra la realtà e il sogno stesso prende forma. Un approccio alla vita senza compromessi e originale come quello che contraddistinse la creatrice del brand. Un’imprenditrice modernissima,, nata nell’Ottocento in un mondo non ancora pronto per donne come lei. La stilista riuscì a plasmare, appunto, quel sogno di bellezza,e indipendenza che continua ancora oggi nella sua azienda, globale e familiare proprio come l’aveva pensata lei. La sua collezione autunno-inverno ’25 rinnova ancora una volta nel contemporaneo i valori del marchio: la moda come proiezione – come realizzazione – delle donne nel presente. Nell’oggi. Nel mondo. Una collezione di seduzione: il gioco del color sigaro tra bon ton e fascino che non ha bisogno di gridare, che non ha bisogno di tacchi altissimi.