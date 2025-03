Libertà e condizionamenti il mondo è meno democratico

Leggi su Lanotiziagiornale.it

I lnon è. Lo sapevamo, ma ora lo misuriamo:della metà della popolazione vive in un paese che possa definirsi tale, e solo un risicato 8,5% si trova in una democrazia completa. Il Democracy Index 2024, riportato da Lorenzo Ruffino, lo conferma: i paesi che garantisconocivili, istituzioni indipendenti e reale pluralismo sono un club ristretto, mentre il resto del pianeta naviga tra compromessi, frodi elettorali e regimi autoritari.E l’Italia? Fa parte delle democrazie imperfette, con un punteggio di 7,58, in costante calo rispetto agli altri grandi paesi europei. Perché? Il deterioramento non è un evento improvviso, ma il frutto di una cultura politica che accetta restrizioni alladi stampa, l’indebolimento delle istituzioni e la riduzione dello spazio per il dissenso.