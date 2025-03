Ilgiorno.it - L’ex fabbrica confiscata alla mafia. Un rifugio per le donne maltrattate

di lampadarinella frazione di Ruginello diventaper famiglie che hanno perso tutto,e senza tetto. Via al restyling da 1,8 milioni con i fondi del Pnrr, il progetto è di Offertasociale, l’azienda pubblica del welfare controllata dai comuni della zona. Servizi a disposizione di tutto il territorio. Prende così forma la seconda vita della palazzina di tre piani, 600 metri quadrati e altri 600 di giardino in via Maria Ausiliatrice, che lo Stato ha consegnato a Vimercate dopo averla toltacriminalità organizzata. Adesso, si volta pagina sul serio. La giunta Cereda aveva approvato il progetto finanziato dal Piano di ripresa e resilienza in due tranche, soldi per sistemare i muri e per riempire gli spazi di contenuti. La scelta della destinazione ai più fragili era stata fatta subito e da qui in poi l’intenzione diventerà realtà.