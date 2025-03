It.insideover.com - L’Europa si riarma: i programmi comuni su cui fare squadra

L’Unione Europea vede avviarsi il programma ReArm Europe, che il Consiglio straordinario di giovedì ha sostenuto con forza come un progetto strategico di interessetario. Si partirà con 150 miliardi di euro di risorse da identificare tramite un nuovo strumento comune: fondi volti ad abilitare la spesa in armamenti dele a potenziare le sue capacità di competere nel mercato globale della Difesa. A questo si aggiungeranno una clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità per scorporare gli investimenti in Difesa dal deficit e accelerare il potenziamento degli arsenali.Isulla DifesaI fondi sono solo una parte del discorso. Esiste poi il vero tema: quello delle strategie e delle capacità. Cosa abilitare con tale spesa? Facciamo nostra la riflessione proposta da Paolo Mauri su queste colonne: no ai fondi a pioggia, alle spese senza strategia, sì ai piani coordinati e con un fine.