Panorama.it - L’Europa si riarma e “dimentica” il rigore dei conti: i Bund tedeschi ne fanno le spese

Leggi su Panorama.it

Lo scorso anno il debito pubblico dell’area euro viaggiava intorno ai 13.000 miliardi. Con un rapporto rispetto al Pil vicino al 90%. Pochi mesi che visti alla luce delle scelte odierne di Bruxelles e soprattutto della Germania sono praticamente un’era fa. Il, il titolo di Stato di Berlino, fino all’altro giorno era considerato il parametro di riferimento a rischio zero. L’asticella con cui misurare ledegli altri Paesi. Adesso entriamo in un nuovo mondo. Non che il precedente fosse ideale, anzi. La Germania ha imposto per quasi tre decenni le proprie regole e l’austerità agli altri. Senza in alcun modo negoziare sulla grande anomali che rappresentava: il surplus commerciale facilitato dalla moneta unica. Quell’equilibrio attorno al quale è stata costruita l’Ue sta per essere azzerato.