Ilrestodelcarlino.it - L'Europa ragioni come un solo Stato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è voluto il giornalista americano conservatore Bret Stephens, interviil 5 marzo da Marco Damilano, per ricordarci che Donald Trump non è anche lui un conservatore, ma un reazionario, il cui mandato scadrà comunque fra tre anni e mezzo. Il consiglio di Stephens ai leader europei è di faresugli aerei in caso di turbolenze: allacciare le cinture di sicurezza e stare calmi. Non sembra che intendano ascoltarlo. Ursula von der Leyen parla di “riarmo europeo”. Emmanuel Macron teme il rischio che Vladimir Putin, una volta presa l’Ucraina voglia espandersi inOccidentale. L’Unione Europea è in drammatica crisi di leadership. Le opinioni di Von der Leyen sembrano piuttosto dettate dall’emotività e dalla sudditanza all’industria degli armamenti, mentre quelle di Macron da evidentielettorali.