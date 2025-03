Linkiesta.it - L’Europa fissa le cinque condizioni indispensabili per la pace

Il Piano di riarmo presentato dalla Commissione europea è stato approvato nel vertice a Bruxelles. I leader europei hanno approvato le conclusioni sulla difesa all’unanimità. I Ventisette hanno trovato quindi un accordo per rafforzare la difesa europea sulla base del piano di riarmo proposto dalla Commissaria Ursula von der Leyen: Rearm Europe concede maggiore flessibilità sulle spese dei Paesi membri, la raccolta sul mercato di centocinquanta miliardi con l’emissione di obbligazioni dell’Unione per prestiti ai governi a tassi bassi e a scadenza lunga, e la possibilità di usare i fondi di coesione per investimenti per la difesa – tema su cui in Italia si era opposta ad esempio la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.Sull’Ucraina invece si è raggiunta una decisione “solamente” a ventisei, cioè senza l’Ungheria, che ha posto il suo veto: su questo punto non c’è unanimità.