L’Europa approva 5 punti fondamentali le condizioni per la pace in Ucraina

A Bruxelles, per un consiglio europeo straordinario, giovedì i capi di Stato e di Governo dell’Ue (esclusa l’Ungheria) hannoto le cinqueper lain.“In vista del nuovo slancio dei negoziati che dovrebbe condurre a unacosì globale, giusta e duratura, il Consiglio sottolinea l’importanza dei seguenti principi”. Ecco le 5per lainsecondo:Non possono esserci negoziati sull’senza l’.Non possono esserci negoziati che incidano sulla sicurezza europea senza il coinvolgimento del. La sicurezza dell’, del, transatlantica e globale sono interconnesse.Qualsiasi tregua o cessate il fuoco può aver luogo solo come parte del processo che porta a un accordo diglobale.Qualsiasi accordo del genere deve essere accompagnato da solide e credibili garanzie di sicurezza per l’che contribuiscano a scoraggiare future aggressioni russe.