Leucodistrofia metacromatica, un test salva la vita ai neonati lombardi. Che malattia è, come scoprirla e curarla?

Milano, 7 marzo 2025 –e prevenzione: dal 15 luglio 2024 sono oltre undicimila i piccoli che hanno eseguito ildi screening neonatale per la(Mld), una gravissimaneurodegenerativa di origine genetica ma una diagnosi precoce può cambiare il destino di un bambino. Dal 2022 è infatti disponibile in Italia una terapia genica messa a punto a partire dalla ricerca dell’Istituto San Raffaele-Telethon (Sr-Tiget) di Milano che può cambiare la storia naturale dellase somministrata prima che se ne manifestino i sintomi. Lo studio pilota Dall’estate del 2024 è infatti in corso ina uno studio pilota promosso dalla Fondazione Telethon grazie a un accordo con la Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi e coordinato dall’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano per validare unper la diagnosi alla nascita di questanell’arco di trenta mesi.