Vanityfair.it - Letizia di Spagna e quel cappotto arrivato a palazzo ancora sporco di fango

Per il concerto in omaggio alle Vittime del Terrorismo la sovrana ha sfoggiato un capo proveniente da un negozio dell'area colpita dall'alluvione. Lo fece per sostenere le attività messe in ginocchio dall'evento meteo che ha sconvolto la comunità nell'autunno 2024