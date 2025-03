Movieplayer.it - L'estate nei tuoi occhi: la serie si concluderà con la terza stagione

Prime Video ha annunciato che ladella, adattata dai libri best-seller di Jenny Han, sarà l'ultima. Cattive notizie per i fan di L'nei: Prime Video ha confermato che la prossimadellaYA di successo sarà l'ultima. Lafinale, composta da 11 episodi, debutterà a luglio. In calce, è possibile dare un'ata al teaser con la protagonista Lola Tung. La notizia, tuttavia, non sorprende. L'neiè tratto dalla trilogia di libri best-seller di Jenny Han, e ogniè basata su uno dei romanzi: L'nei(2009), Non èsenza te (2010) e We'll Always Have Summer (2011). L'nei, Jenny Han: .