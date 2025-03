Sport.quotidiano.net - L’esame con la capolista. Ferretti: "Montefano, mostriamo il nostro valore con i biancorossi»

"Sarà una bella partita: da un lato ci sarà laMaceratese che gioca per vincere il torneo, dall’altro ci saremo noi che vogliamo dimostrare quanto valiamo e regalare alla società quanto si merita". Daniele, esperto giocatore delcon tanta serie C sulle spalle, mette nel mirino la gara di domenica. "Dovremo ripetere – spiega – quanto fatto nelle ultime quattro gare in cui abbiamo infilato una serie di risultati positivi, dovremo quindi riproporre le stesse ultime prove cercando nel contempo di nascondere il più possibile i nostri limiti mettendo magari qualcosa in più sul piatto dovendo affrontare un avversario forte e organizzato. Inoltre la Maceratese può contare su un tecnico che sta proponendo un ottimo calcio". Il giocatore, che vanta pure esperienze nelle categorie superiori, mette la Maceratese nel mirino.