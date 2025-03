Ilgiorno.it - L’Esabac per i ragazzi del Parini. Ecco il super-diploma francese

Uncon cui possono entrare direttamente dalla Brianza nelle università francesi, senza bisogno di test d’ingresso o altri filtri. Un titolo sudato, per arrivare al quale si sono preparati a lungo e hanno dovutoare una prova in più all’esame di maturità rispetto ai coetanei delle altre scuoleiori. È la carta in più di cui potranno disporre ibrianzoli usciti dal liceo linguistico: l’altro giorno si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi Esabac agli ex studenti di quinta, che hanno ricevuto l’attestato arrivato direttamente dall’Accademia di Digione, alla presenza del preside Gianni Trezzi e delle docenti diCristina Giachero e Rosella Redaelli. Ad oggi ilè l’unico liceo della provincia a mettere in campo questa possibilità, nata da un accordo tra i Ministeri dell’istruzione dei due Paesi.