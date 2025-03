Fanpage.it - Leonardo Riberti, morto cadendo dalla finestra in ospedale: procura Bologna vuole riaprire il caso

Leggi su Fanpage.it

Lo scorso giugno è stato deciso il non luogo a procedere per il medico di turno la sera in cui il 21enne precipitòdell’Maggiore di. Era accusato di omicidio colposo. Il padre dinon si è mai arreso e il procedimento penale potrebbe riaprirsi.