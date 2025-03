It.insideover.com - Leonardo-Baykar: arriva l’intesa sui droni. Si apre un mercato da 100 miliardi

Leggi su It.insideover.com

Dopo gli annunci precursori delle scorse settimane, e come scritto anche su InsideOver da Andrea Muratore, nella giornata del 6 marzo èto la notizia definitiva dell’accordo di convergenza produttiva didi ultima generazione fra la società italianae quella turca, leader internazionale nella produzione di velivoli militari senza pilota. La notizia, non a caso, è giunta nel giorno di uno storico Consiglio europeo di difesa straordinario, in cui i leader dei 27 paesi membri dell’Unione hanno discusso positivamente il piano Rearm Europe da 800presentato dalla commissione per rivitalizzare, strutturare e ampliare la produzione di armamenti europei in concomitanza di un potenziale, per ora solo nelle parole e non nei fatti, disimpegno statunitense dal continente.