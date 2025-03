Gqitalia.it - L'elisir della longevità si chiama jamu, è amarissimo, ma fa benissimo

Leggi su Gqitalia.it

L'dell'Indonesia si sta diffondendo negli Usa e perfino in Europa, dove il succo dalle molteplici virtù viene prodotto da diverse, giovani aziende con innovazioni spesso tese a migliorarne il sapore. Parliamo, infatti, di una bevanda amara - patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO dal 2024 - che nel Paese d'origine viene consumato con regolarità fin da bambini, abituando via via il palato a gusti ostili.Ma è, in parte, da questo che dipendono i suoi incredibili benefici. «Sembra che questa preparazione affondi le radici nella medicina ayurvedica indiana, dove - come in tutte le tradizioni mediche antiche - l'attenzione all'alimentazione e alla detossificazione ha sempre avuto un ruolo centrale», premette Carlotta Gnavi - farmacista, esperta in medicina complementare e divulgatrice scientifica -, autrice di Superimmunità.