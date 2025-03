Legambiente Città2030 fa tappa a Napoli Flashmob a Piazza Dante | Ripristinare la Ztl

Leggi su Ildenaro.it

Dopo Milano, Genova, Firenze, Prato, Modena, Bologna, Torino, Padova, Perugia, Pescara oggiper la campagna itinerante di, come cambia la mobilità”, che ha l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile per rendere le nostre città più vivibili e sicure. Stamattina volontari di, cittadini e associazioni (Bici per la città, Circolidi, Comitato San Martino, Comitato Ztl, Ex OPG Je so’ pazzo, FiabCicloverdi, Gea APS, Gente Green APS, Italia Nostra, Movimento consumatori,Pedala, Nessuno tocchi Caino, NuRiGe, Rete sociale Nobox – Diritto alla città, Sindacato Tassisti di base, Vas, Wwf) si sono dati appuntamento aper un flash mob per chiedere il ripristino della Ztl in, luogo nevralgico per il traffico veicolare, attrattore di elevati tassi di inquinamento acustico e atmosferico, con lo slogan meno auto e più trasporto pubblico.