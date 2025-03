Bergamonews.it - Lega in piazza l’8 marzo: niente mimosa alle donne ma lo spray antiaggressione

Bergamo. Unoanziché la. Un’idea originale? Sicuramente provocatoria. E la firma che sta sopra questa iniziativa è quella della, sezione di Bergamo, che sull’onda anche degli ultimi episodi avvenuti in città, non da ultimi quelli del fruttivendolo e del barista di Celadina picchiati nei giorni scorsi, hanno deciso di alzare l’asticella regalandoche passeranno nei gazebi del Carroccio unoper difendersi dai malintenzionati. Al presidio saranno presenti anche il ministro all’Autonomia Roberto Calderoli, la deputata Rebecca Frassini e il consigliere regionale Giovanni Malanchini. L’occasione arriva dalla volontà del partito di creare una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e la giornata scelta è proprio quella della festa della donna e racconta di un capoluogo in cui c’è un tema sicurezza, non tanto in centro, quanto nelle periferie e in alcuni quartieri.