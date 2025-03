Nerdpool.it - Lee Bermejo a Scuola Internazionale di Comics Torino

Leggi su Nerdpool.it

Artista famoso a livelloe autore di punta per DC, Leeha illustrato serie a fumetti e graphic novel di successo come ’Batman/Dea- thblow, ‘Luthor’, ‘Before Watchmen: Rorschach’, “Joker”, ‘Global Frequency’, ‘Superman/Gen 13’, ‘Hellblazer’, ‘Batman: Dear Detective’, a cui si aggiungono le numerosissime copertine realizzate per i principali editori statunitensi.Si tratta senza dubbio di uno degli autori più amati e importanti degli ultimi decenni e sarà ospite diDIdivenerdì 14 marzo dalle 10 alle 17,30. Si tratta di un’occasione unica per incontrarlo, mentre racconterà della propria carriera, dalle sue prime esperienze fino al raggiungimento della fama, soffermandosi sull’evoluzione del suo metodo di lavoro. L’incontro entrerà poi nel vivo attraverso una performance live dell’artista.