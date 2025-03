Noinotizie.it - Lecce: gli appuntamenti di NautiGo Da oggi

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Ritorna venerdì 7 marzo 2025, il secondo ed ultimo fine settimana di “– Salone Nautico Internazionale del Salento” in corso di svolgimento dallo scorso 28 febbraio presso “Fiere” in piazza Palio quartiere fieristico del capoluogo salentino. Tre giorni di nautica da diporto, pesca, sport acquatici, convegni, dibattiti e workshop tematici davvero imperdibili per gli appassionati e gli amanti del mare.– Salone Nautico Internazionale del SalentoFiere in Piazza Palio 7-8-9 marzo 2025Nuovo il format previsto dall’organizzazione del Salone Nautico Internazionale del Salento. Le date di apertura visite al pubblico sono state previste e concentrate su due weekend lunghi. Due distinti fine settimana da vvere a stretto contatto con il mare e le sue tante attività collegate.