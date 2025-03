Calciomercato.it - Leao e il sacrificio Champions: il Milan fissa il prezzo per l’addio

Leggi su Calciomercato.it

Nuovi rumors dall’estero sul futuro dell’attaccante portoghese: in dubbio anche la permanenza del numero dieci senza l’accesso alla prossimaLeagueContinua la crisi del, certificata dal nuovo tonfo contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato. Adesso la zonaLeague è distante undici punti, dopo la vittoria della Juventus sul Verona.Rafael(LaPresse) – Calciomercato.itstaccato in classifica dalla squadra di Baroni e sempre più lontano dal quarto posto che vale l’accesso alla massima competizione europea per club, obiettivo minimo della stagione. Sulla graticola finisce Conceicao dopo la terza sconfitta consecutiva. Il mancato accesso inavrebbe dei risvolti importanti anche sulla costruzione della rosa per la prossima stagione e non solo sulla futura guida tecnica, con Conceicao nello specifico che difficilmente resterà in sella sulla panchinaista.