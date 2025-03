Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 7 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Una settimana, un mese, un intero periodo in totale sintonia con il vostro segno di fuoco: entusiasta, passionale, creativo, produttivo e ricco. Ma anche instabile e bisognoso di conferme, causa Marte, in posizione incerta, qualche volta e anche pesante per il corpo. Ma voi siete più forti degli altri, avete la protezione di altri pianeti, taglierete gli ultimi rami secchi rimasti dell'inverno e andrete incontro all'amore con quella calda luce negli occhi che fa innamorare la gente. Toro Un bel giorno persino troppo dominato dalle emozioni, potrebbe venire a mancare il senso pratico. ma proprio questa vostra aria svagata aumenta il vostro fascino, aiuta nei rapporti di lavoro e rende questo giorno addirittura facile per le finanze.