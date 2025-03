361magazine.com - Le parole di Mattarella: «Quella della Russia all’Ucraina è stata un’aggressione»

Ha parlato in un’intervista all’emittente giapponese NHK Sergio Matterella ha parlato nelle ultime ore, nel corsosua visita in Giappone, in un’intervista all’emittente giapponese NHK. «Va cercata con convinzione, velocemente, una soluzione di pace che non mortifichi nessuna delle due parti ma che sia giusta perchè sia duratura, perchè una pace basata sulla prepotenza non durerebbe a lungo».Poi ha parlato dell’invasione russa: «è inammissibile altrimenti si afferma il principio che uno Stato più forte può imporre la sua volontà con le armi agli Stati vicini meno forti e meno grandi».«Questo – ha aggiunto – renderebbe una barbarie i rapporti internazionali. E per questo in Europa vi è una forte difesa e un forte sostegno». E poi: «altre aggressioni seguirebbero e un succedersi di aggressioni porterebbe inevitabilmente a una guerra di proporzioni inimmaginabili».