Superguidatv.it - “Le onde del passato”, intervista esclusiva ad Andrea Tidona: “Davanti al dolore Gaetano reagisce in modo positivo. Nel cinema manca la meritocrazia, si privilegiano i personaggi e non gli attori”

La nuova serie di Canale 5 “Ledel” sta registrando ottimi ascolti. Nel ruolo ditroviamo un attore amatissimo di, tv e teatro,. L’attore siciliano interpreta un generale ormai in pensione che scopre la violenza che due ragazze hanno subito da una lettera del figlio, morto in carcere suicida.Noi di SuperGuida TV abbiamoto in. In merito al suoo non ha potuto anticipare nulla per evitare spoiler maha fatto una profonda riflessione sui casi di violenza di cui purtroppo leggiamo ogni giorno sui giornali: “Credo che la nostra società sia troppo violenta e il fatto grave è che i giovani nemmeno si rendono conto. Stiamo assistendo ormai al disfacimento della famiglia e della scuola che sono i cardini di una società sana.