Le Onde del Passato: anticipazioni quinta puntata di venerdì 14 marzo 2025

© US MediasetLe sei prime serate de Ledel, dirette da Giulio Manfredonia per RTI – Banijay Studios Italy e tratte dal romanzo Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, racconteranno un’indagine di omicidio che riapre un vecchio e mai risolto caso di stupro di gruppo. A seguire per scoprire cosa succede tutte le, aggiornate diin.Ledeldi14Il poliziotto scomparso1×05: Gaetano sceglie di sacrificarsi per proteggere Mia. Anna e Luca, divisi tra attrazione e traumi passati, indagano su un misterioso “terzo uomo” presente sullo yacht Slang: un oscuro personaggio che potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginano. Dalle loro ricerche riemerge il ricordo di un poliziotto misteriosamente scomparso, la cui sorte è in qualche modo legata ad uno degli ospiti del B&B.