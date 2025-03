Movieplayer.it - Le onde del passato: anticipazioni della quarta puntata, stasera su Canale 5 e Mediaset Infinity

Leggi su Movieplayer.it

Ledel, la fictioncon Anna Valle e Giorgio Marchesi, tornacon la: ecco lesu5 alle 21:30 è tempo di un nuovo appuntamento con Ledel, la serie gialla con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi. Lasarà trasemssa in chiaro dalla rete ammiraglia, ma sarà visibile anche in streaming, gratuitamente, su, in contemporanea oppure on demand. Ambientata sull'isola d'Elba, la fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, è liberamente ispirata al libro Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini. Ledel: dove eravamo rimasti Lain onda venerdì scorso (già completamente disponibile in piattaforma) si è .