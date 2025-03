Davidemaggio.it - Le nuove soap della mattina di Rete4

rimescola la sua. Complice la fine di Terra Amara, da venerdì 14 marzo si cambia. Dopo la replicapuntata del giorno precedente de La Promessa, in onda alle 7, si passa alla new entry Daydreamer – Le Ali del Sogno. La dizi con Can Yaman andrà in onda a partire dalle 7:35. Alle 8.35 arriva Endless Love.Proprio come accaduto su Canale 5, toccherà anche stavolta all’amore eterno tra Kemal e Nihan sostituire Terra Amara. Alle 9:45 confermato il consolidato appuntamento in prima visione con Tempesta d’Amore.Ladisi è rivelata molto fortunata portando la rete, spesso e volentieri, con Terra Amara e Tempesta d’Amore, al terzo posto tra le più seguite. LediDavide Maggio.