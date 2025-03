Gqitalia.it - Le Nike SB Dunk di Ben Affleck sono così uniche da lasciare a bocca aperta tutti gli appassionati nel raggio di 50 chilometri

Ben, come ormai noto, è il più grande appassionato di sneaker di Hollywood.Nel caso ti servisse un'ulteriore prova, di recente è stato avvistato mentre indossava le leggendarie Off-White xAir Force 1. E prima ancora, è stato visto fare delle commissioni con le incredibili Fragment Design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low. Insomma, Benpossiede una delle migliori collezioni di sneaker al mondo. Ma se non fossero già sufficientemente sorprendenti, qualche giorno fa, durante una partita dei LA Lakers, ha sfoggiato anche le Parra xSBLow.Celebrities At The Los Angeles Lakers GameAllen Berezovsky/Getty ImagesLa collezione didi Benpotrebbe essere la migliore al mondoSe c'è una cosa che possiamo affermare con certezza è l'amore di Benverso leForse starai pensando: «Eh? La Parra xSBLow? Quella che è uscita come parte della collezione per le Olimpiadi estive del 2021? Sì, erano rare, ma nontanto».