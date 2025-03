Le migliori città al mondo | un viaggio tra storia e modernità

Leggi su .com

Life&People.it Cosa renda unanon solo abitabile, ma anche straordinaria? In unin continua evoluzione, dove le sfide globali si intrecciano con le aspirazioni locali, questo report offre uno sguardo approfondito sulle dieciche dominano la scena mondiale. Sei delle prime diecisi trovano in Europa, con Roma che aggiunge un tocco die cultura. Due sono in Asia, una negli Stati Uniti e una in Australia. Ma quali sono i criteri che definiscono questa classifica delleal? Vivibilità, prosperità e “amabilità” sono le tre caratteristiche su cui si basa la selezione, ciascuna con le proprie sfumature e significati.Il cuore pulsante di LondraAl primo posto, troviamo Londra, la capitale del Regno Unito. Questa metropoli, nonostante le sfide post-Brexit e le incertezze geopolitiche, continua a brillare come una stella nel panorama globale.