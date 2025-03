Quotidiano.net - Le Marche al Vinitaly: "Nel calice una terra e le sue eccellenze"

di Chiara Giacobelli Tutto pronto per il2025: lesaranno in prima fila rappresentate da IMT – Istituto Marchigiano di Tutela Vini e Consorzio Vini Piceni. 110 le aziende in lista, di cui 78 facenti parte di IMT; oltre 200 i vini che sarà possibile degustare nellazza, con eventi speciali da non perdere. Abbiamo intervistato Alberto Mazzoni, Direttore di IMT, il consorzio che tutela i magnifici 16 raccontando la storia di un territorio e dei suoi vini attraverso quasi 500 aziende associate, 12 denominazioni Doc e 4 Docg. Direttore, ci può anticipare qualcosa in merito al2025? "Ci presenteremo con uno stand regionale ampio, bello e accogliente, ricco di foto perché il vino è frutto di un grande territorio e non solo della tecnologia: uno spazio che si intitolerà ’’ e non più ’Regione’, proprio per puntare sulle denominazioni in quanto espressioni di una