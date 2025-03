Amica.it - Le giacche di tendenza dalle sfilate P/E 2025: video

Bentornata mezza stagione. Addio al cappotto, è il momento delle, alleate di stile da indossare mattina e sera. Casual, eleganti, romantiche o rock: ecco i modelli più coolP/E. GUARDA LE FOTOdi mezza stagione: le tendenze della primaveraGucci canalizza nella giacca con maniche 3/4 tutto il glamour possibile e immaginabile, attraverso una nuance magnetica, mentre Bottega Veneta punta su un elegante trench in pelle. In passerella da Max Mara vige invece il minimalismo assoluto: il blazer over si indossa sia in chiave monocromatica (con pantaloncini abbinati) sia a contrasto. Pelle scamosciata infine per Miu Miu, che propone la sua giacca cropped di color marrone. Neldi Amica.