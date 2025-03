Amica.it - Le Filippine sono la prima tappa dei concorrenti della nuova stagione di Pechino Express 2025, ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW

Leggi su Amica.it

L’auto dei Cineasti rischia di investire gli Estetici. La corsa diè appena iniziata (6 l’esordio da record, con il miglior debutto di sempre da quando è su Sky) ma già si è accesa qualche rivalità. Nella, ad esempio, “scontro frontale” tra gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci: gli Estetici – insieme ai Complici Dolcenera e Gigi Campanile – erano in attesa che il pick-up che doveva dargli un passaggio facesse manovra per mettersi in strada, ma al sopraggiungere dell’auto con a bordo Nathalie e Vito decidono di mettersi a centro strada impedendone, di fatto, il passaggio. O quasi, perché l’autista recuperato dai Cineasti tira dritto, “disinteressandosi”presenza di Giulio che dopo questo episodio è furioso.