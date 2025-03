Le botte poi la caduta nel fiume | Alex Marangon picchiato prima di morire Ma il medico legale non esclude il suicidio

Leggi su Open.online

Una morte non per annegamento ma a causa di un forte trauma cranico, come dimostrano le lesioni sul capo. E lividi sul costato e sul viso, in particolare attorno all’occhio sinistro, provocate da forti calci. L’autopsia sul corpo di, il 25enne veneto trovato morto tre giorni dopo la sua scomparsa il 29 giugno dopo aver partecipato a un rito sciamanico, nonl’ipotesi di. Sono però evidenti i segni di una colluttazione violentadella morte, scrive ilAlberto Furlanetto nella perizia depositata pochi giorni fa in procura a Treviso. A riportarlo è La Tribuna di Treviso. Le lesioni al costato e il trauma cranicoLa festa a base di allucinogeni, l’incisione sulla pelle con il veleno di una rana amazzonica, l’assunzione dell’ayahuasca, decotto amazzonico ilin Italia che crea miraggi.