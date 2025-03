Anteprima24.it - Le altre di C, ufficiale l’esclusione del Taranto dal campionato

Tempo di lettura: < 1 minutoL’epilogo era nell’aria e ora è arrivata anche l’ufficialità. Ilè stato escluso dal girone C di Serie C. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale. Questo il dispositivo della sentenza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Salvatore Alfonso, anni 3 (tre) di inibizione; per il sig. Mark Colin Campbell, anni 1 (uno) di inibizione; per la sig.ra Maria Acquaviva, mesi 6 (sei) di inibizione; per il sig. Massimo Giove, anni 3 (tre) di inibizione; per la societàFC 1927 Srl, esclusione dall’attualedi competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile”. L'articolo Ledi C,deldalproviene da Anteprima24.