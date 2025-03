Fanpage.it - Le 5 condizioni per la pace in Ucraina approvate al Consiglio europeo

Nel testo conclusioni adottate dalstraordinario di Bruxelles sono specificato cinque principi da rispettare per lagiusta in, in vista del "nuovo slancio per i negoziati". In primo luogo si afferma che "non ci possono essere negoziati sull'senza l'".