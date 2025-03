Sport.quotidiano.net - Lazzeretto alza la Coppa Provinciale. Servono due rimonte e i calci di rigore

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vaglia 46 VAGLIA: Bellanza, Sequi, Benvenuti F., Rapi, Dalu, Berni, Hoxha A., Dugini, Hoxha E., Romano, Caneschi. A disp.: Naldi, Mordini, Pompili, Ulivi, Commentale, Pineti, Riina, Cecconi, Barracco. All.: Falleri.: Mannucci; Benelli (101’ De Vincentis M.), Guidi, Biondi, Aiuti (50’ Zapparata); Wajid, Terenzi (50’ Boni), Governi A. (50’ Ejlli); Valenti; Perri, Demiri. A disp.: Frangioni, Benvenuti N., Parlato, Morelli, Beconcini. All.: Peruzzi. Arbitro: Morgillo di Firenze. Reti: 46’ e 100’ Hoxha E.; 80’ e 113’ Perri FIRENZE – Due volte sotto, prima nei tempi regolamentari e poi nei supplementari, ilreagisce in entrambe le circostanze, porta la sfida ai rigori e grazie alla maggior precisione dagli undici metrial cielo il suo primo storico trofeo in Figc dopo il passaggio della scorsa stagione in Terza Categoria dopo svariati anni da protagonista negli amatori.