Lazio vittoria clamorosa in 9 contro 11 in casa del Viktoria Plzen!

Una serata da ricordare per la, che con il cuore e con il carattere espugna la Doosan Arena die si avvicina ai quarti di finale di Europa League.PARI INIZIALE – Ladi Marco Baroni supera 2-1 ilin una partita folle, decisa in extremis da una perla di Gustav Isaksen al 98?, quando i biancocelesti erano rimasti in nove uominidieci. Il match parte su ritmi alti e al 10’ iltrova subito il gol con Sulc, ma il VAR annulla per un fuorigioco millimetrico di Dweh. Scampato il pericolo, lacresce e sblocca il risultato al 18?: su un corner battuto da Luis Alberto, Alessio Romagnoli anticipa tutti e di testa insacca l’1-0. I biancocelestillano bene il gioco nella prima frazione, ma nella ripresa i padroni dicambiano marcia.