Tvplay.it - Lazio, Lotito show: “Finale con la Roma? Non temo nulla”

Il presidente dei biancocelesti parla dopo la vittoria in Europa League, pochi dubbi sugli obiettivi futuri della.Il giorno dopo la straordinaria vittoria dellain Europa League contro il Viktoria Plzen, tutto l’ambiente biancoceleste si gode il momento in attesa della prossima sfida.: “con la? Non” (LaPresse) tvplay.itIl 2-1 conquistato al 98? minuto ha acceso in tutto l’ambiente laziale un fuoco che, inevitabilmente, si sta ripercuotendo sulle prossime sfide, tra cui anche quella di campionato contro l’Udinese.“Abbiamo costruito una squadra di combattenti e mai reduci. Indomiti che combattono sul campo per rappresentare quelli che sono i valori nei quali crediamo e infatti noi cerchiamo di educare i giovani non solo dal punto di vista atletico, di allenarli, ma anche nello spirito.