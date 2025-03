Sport.quotidiano.net - L’avvesario. Milan Futuro, è crisi. I gioielli in soccorso?

Ilva a caccia di punti per evitare la retrocessione. Se il campionato finisse oggi il Diavolo sarebbe retrocesso direttamente in serie D, in virtù dei 9 punti che lo separano dalla Lucchese quintultima (anche se la squadra toscana verrà presto penalizzata). Allo stato attuale, ci sarebbe un solo playout, quello tra SPAL e Legnago, con ilche sarebbe direttamente retrocesso per il margine con la Lucchese. Tutto questo rende la gara contro il Grifo di fondamentale importanza per la seconda squadra rossonera. E allora che succede? Succede che il club rossonero potrebbe mettere a disposizione dell’allenatore Massimo Oddo, ini di casa. Calciatori chiamati in prima squadra ma non sempre utilizzati e che potrebbero tornare utili per la squadra che soffre in Lega Pro.